Iz Slovenije skušal prepeljati ukraden motor

RIGONCE – Na mejni prehod Rigonce je v soboto pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki je nameraval izstopiti iz Slovenije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled motornega kolesa, ki ga je voznik prevažal na prikolici avtomobila.

Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bilo motorno kolo Yamaha YZF 450 septembra lani ukradeno v Veliki Britaniji. Motorno kolo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Novo mesto.