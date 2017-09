Iz skrinje ukradi meso

GORENJCI – Črnomeljski policisti so v torek opravili ogled kraja tatvine v Gorenjcih in ugotovili, da so neznanci v zadnjih dveh dneh iz skrinje v garaži odnesli nekaj več kot 10 kilogramov zamrznjene govedine in perutnine ter nekaj litrov vložene zelenjave, so sporočili iz PU Novo mesto.