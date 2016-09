MEDVODE – Znano je, čigavo truplo so v četrtek popoldne pri Tacnu potegnili iz reke Save .

Kot so danes sporočili ljubljanski policisti, je šlo za pogrešano 77-letni Marijo iz Medvod. Njeno izginotje so prijavili v ponedeljek, v četrtek pa so jo med pregledom struge reke Save v vodi našli mrtvo.

Ugotovili so, da njena smrt ni posledica kaznivega dejanja.