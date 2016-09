Iz Save potegnili žensko truplo

MEDVODE – Danes ob 13.57 so gasilci GB Ljubljana s pomočjo čolna iz reke Save pri Zbiljskem jezeru potegnili na kopno žensko truplo in ga predali pristojni službi, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Iz PU Ljubljana so nam sporočili, da so bili danes nekaj po 13. uri obveščeni o najdbi trupla v pritoku Zbiljskega jezera. Policisti so zavarovali kraj in opravili ogled. Dosedanje ugotovitve ogleda kazejo, da gre za žensko truplo, na katerem ni znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.