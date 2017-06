Iz rok ji je iztrgal torbico

VELENJE – Na Prešernovi cesti so policisti v torek dopoldne obravnavali drzno tatvino. Neznani storilec, mlajši moški, je starejši občanki iz rok iztrgal torbico in pobegnil. V njej je imela dokumente in hranilni knjižici.

Poskus drzne tatvine pa so obravnavali tudi na Koroški cesti. V tem primeru je mlajši neznanec poskušal torbico ukrasti občanu. Ker mu ni uspelo, je pobegnil, so sporočili celjski policisti.