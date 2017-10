Iz reke potegnili utopljenca

KOČEVJE – Ob 13.58 so pred zapornicami na reki Rinži v Kočevju našli utopljeno osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so s pomočjo čolna truplo potegnili na kopno ter nudili pomoč policiji in reševalcem.