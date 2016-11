Iz prometa izločen z zelo visoko stopnjo alkohola

KRANJ – Pretekli vikend je dogodke na cesti krojil tudi alkohol. V dveh postopkih preko vikenda so gorenjski policisti iz prometa izločili dva voznika z zelo visoko stopnjo alkohola (0,88 mg/l in 1,37 mg/l) in brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v povezavi z alkoholom (0,44 mg/l) pa so v soboto obravnavali še prometno nesrečo v Zasipu in včeraj ponoči tudi v Voklem, kjer je voznik avtomobila po divji vožnji preizkus alkoholiziranosti odklonil. V tej nesreči policisti preverjajo znake kaznivega dejanja in še vodijo postopek.