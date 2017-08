Iz omarice ukradla kuverto z gotovino

BOČNA – V torek okoli 21.30 so policisti v Bočni na območju Mozirja obravnavali drzno tatvino.



Neznana moška sta vlomila v stanovanjsko hišo, v kateri sama stanuje starejša občanka. V času vloma je občanka že spala. Zbudila se je, ko sta zamaskirana storilca, visoka med 170 in 180 centimetri, vstopila v sobo.



Iz nočne omarice sta ukradla kuverto z gotovino in odšla, so sporočili iz PU Celje.