Iz ognja rešila le sebe in avtomobilske ključe

LETUŠ – »Neverjetno, kako je to gorelo. Pa kako zelo je usekalo, tega se sploh ne da opisati. Grozen pok je bil to, meni še danes zvoni v ušesu. Pa v trenutku je bilo vse žareče. Ker so tukaj hiše in vikendi precej skupaj, smo se seveda vsi bali še hujšega, da bo iskra preskočila še na kakšen drug objekt, saj je veliko vikendov tu pri nas lesenih,« je bilo tisto, kar smo najprej slišali od prebivalcev Letuša na desnem bregu Savinje, kjer so se gasilci mudili vse do včerajšnjih zgodnjih jutranjih ur. Vzrok za to pa je bil požar, ki je izbruhnil v ponedeljek nekaj pred 22. uro. Kot so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje, so požar, ki je izbruhnil na lesenem vikendu, nemudoma začeli gasiti prostovoljni gasilci iz Letuša in Braslovč. Sosednjo stanovanjsko hišo jim je uspelo obvarovati in ima tako delno poškodovano le fasado, leseni vikend pa je pogorel v celoti. »Takoj ko smo prejeli informacijo o požaru, smo aktivirali letuške in braslovške gasilce. Skupaj jih je v intervenciji sodelovalo 35, pripeljali so se s petimi vozili, vključno z avtocisterno, s katero smo lahko zagotavljali nemoten dotok vode. V pripravljenosti pa so bila še druga društva Gasilske zveze Žalec,« je povedal Tadej Zupan, tiskovni predstavnik GZ Žalec. Dodal je še, da so gasilci poskrbeli tudi za požarno stražo in vso noč varovali sosednjo hišo. »Gasilska intervencija se je zaključila okoli pol treh zjutraj,« je še povedal Zupan.

