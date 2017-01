Iz ognja rešil le zvonec in tablo

KAMNIŠKA BISTRICA – Slovenska turistična grozljivka se nadaljuje, saj je požar uničil še en objekt, namenjen zimskim gostom. Potem ko je nedavno skoraj zgorel hotel Jezero v Bohinju, je bila včeraj na vrsti gostilna Pod žičnico pri spodnji postaji nihalke na Veliko planino. To smučišče v Kamniških Alpah je v teh časih ena redkih smučarskih zgodb o uspehu v naši deželi. Medtem ko jih ogromno ni najbolje preživelo krize, se je Velika planina prav lani zbudila iz nekajletnega spanca in znova začela obratovati. A kot zakleto so na ponedeljkovo jutro, nekaj pred deseto uro, v lesenem ostrešju izbruhnili plameni in od gostišča pustili le še gole stene. Na srečo je bilo ob tem času v bližini zelo malo ljudi, zato ni bil nihče ranjen. Je pa škoda ogromna in se po neuradnih podatkih giblje okoli 250.000 evrov.

