Iz objema pločevine so ga rešili gasilci

DOLENJE KARTELJEVO – V torek ob 11.52 je pod naseljem Dolenje Karteljevo (občina Novo mesto) na stari hitri cesti voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste, se prevrnil na streho in ostal ukleščen v vozilu. Gasilci GRC Novo mesto so poškodovanega voznika rešili iz zvite pločevine in ga predali v oskrbo reševalcem ZD Novo mesto. Odpeljan je bil v bolnišnico v Novo mesto.

Gasilci so počistili razlite tekočine, postavili avto na kolesa in odklopili akumulator, poroča uprava za zaščito in reševanje.