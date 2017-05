Iz novogradnje ukradli črpalko

DOMŽALE, LOGATEC, LJUBLJANA – Policisti so obravnavali štiri vlome v stanovanjske hiše, in sicer so neznanci v okolici Logatca iz novogradnje ukradli toplotno črpalko, v okolici Domžal in v Ljubljani pa je bil iz hiš odtujen nakit in gotovina.

Škode je za nekaj tisoč evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.