Iz nje ga je ukradel

NOVA GORICA – V torek v zgodnjih večernih urah so policiste obvestili o tatvini.

Ugotovili so, da je neznani storilec pristopil k oškodovanki, ki se je nahajala v eni od trgovin večjega nakupovalnega središča v Novi Gorici, in ji iz torbice, ki jo je imela obešeno prek ramena, odvzel mobilni telefon samsung galaxy J7) in nato z ukradenim predmetom odšel neznano kam.

Novogoriški policisti bodo podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.