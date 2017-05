Iz megana poleg zadetega voznika potegnili še igli, prah in orožje

ARJA VAS – V ponedeljek ponoči sta policista na regionalni cesti v Arji vasi ustavila voznika avtomobila renault megan coupe z območja Celja.

Pri preverjanju sta ugotovila, da so na vozilu nameščene leta 2010 ukradene registrske tablice, ki pripadajo volvu. Vozilo, ki ga je vozil voznik, je bilo iz prometa odjavljeno že leta 2014.

Med postopkom sta vozniku poleg ukradenih registrskih tablic zasegla še hladno orožje, prirejeno za napad, in sicer katano z rezilom dolžine 45 centimetrov, ki ga je imel ob sedežu na dosegu roke. Prav tako sta zasegla vrečko z neznano belo rjavo praškasto snovjo, za katero sta posumila, da je prepovedana droga, ter tablete in dve injekcijski igli. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog sta vozniku odredila postopek za prepoznavo simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu, ki je bil pozitiven. Odredila sta mu strokovni pregled v najbližji bolnišnici, a ga je voznik odklonil.

Zaradi odklonitve strokovnega pregleda so policisti PP Celje podali obdolžilni predlog na krajevno pristojno sodišče, za kar vozniku poleg visoke globe grozi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Za posedovanje hladnega orožja in prepovedanih drog bodo uvedli prekrškovni postopek z izdajo odločbe pri prekrškovnem organu.

Hladno orožje in prepovedane droge bodo uničili.