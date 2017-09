Iz masažnega salona v Ljubljani ušli seksi posnetki

LJUBLJANA – Na pravdnem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča se je začela pravda, v kateri poskuša ekonomist, sicer pa pomočnik direktorja murskosoboške splošne bolnišnice Marjan Maček dokazati, da so Bojan Požar, njegovo podjetje Report in lastnica masažnega salona, v katerem so nastali sporni posnetki, Marijeta Burja z objavo videoposnetka in članka na spletni strani Požareport posegli v njegove osebnostne pravice, okrnili njegov ugled in povzročili razpad zakona oziroma družine. Posledice objave čuti še danes. Zaradi vsega tega od trojice nerazdelno zahteva 50.000 evrov. Ker Marijeta Burja ni odgovorila na navedbe iz tožbe, je sodišče zoper njo izdalo zamudno sodbo, s katero je po neuradnih informacijah Maček upravičen do 14.000 evrov. Neuradno smo izvedeli, da naj bi se Maček na dosojeno odškodnino pritožil, a zamudno sodbo naj bi potrdilo tudi višje sodišče.

50 tisoč evrov zahteva Maček zaradi posnetka, na katerem ga masira Urška Čepin.

Na sodišču se je tako pojavil le Požar, poravnalni narok pa ni uspel. Požarjev pooblaščenec Franci Matoz je sodišče opozoril, da je Maček tožil solidarno in da je torej odškodnino že dobil, kar naj bi pomenilo, da Požarja in njegove medijske družbe ne more več preganjati. A sodnica je sprejela sklep, da bo najprej zaslišala nekaj prič, ki bodo osvetlile posledice objavljenega posnetka, in se nato odločila, kako naprej. Tako naj bi oktobra, ko se bo pravda nadaljevala, slišali Bojana Požarja pa tudi Mačka in njegove ožje družinske člane, njegova dva psihiatra in osebnega zdravnika.

Naj spomnimo, da je Požar videoposnetek in članek z naslovom Ekskluzivni videoposnetki: Urška Čepin seksa za denar objavil aprila 2012. Zaradi objave ga je preganjala Urška Hočevar Čepin, ki ji je tako na okrožnem kot višjem sodišču s tožbo uspelo in ji je Požar že nakazal prisojenih 7500 evrov. A ker se z izrečeno kaznijo ni strinjal, je na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti in uspel mu je, saj je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo in jo vrnilo v ponovno presojo. Spomladi letos se je sojenje začelo znova, a je Čepinova tožbo zoper Požarja umaknila.