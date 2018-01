Iz ladijskih zabojnikov izginila sobna kolesa

LJUBLJANA – Neznani storilci so med soboto in nedeljo vlomili na ograjeno makadamsko parkirišče ob Zaloški cesti, kjer so na štirih ladijskih zabojnikih, naloženih na prikolicah tovornih vozil, preščipnili kovinska varovala in carinsko plombo, poroča PU Ljubljana. Odtujili so več kartonsko zapakiranih sobnih koles. Lastnika so oškodovali za okoli 10.000 evrov.