Iz kombija je pokradel orodje

NOVA GORICA – V soboto so policiste obvestili o vlomu v kombi, ki je bil parkiran na parkirišču pred stanovanjskim blokom v Novi Gorici. Po prvih ugotovitvah je nekdo z neznanim predmetom vlomil skozi zadnja vrata tovornega dela vozila in iz njega vzel različno električno in drugo orodje (vrtalni stroj znamke Hilti, baterijske klešče za stiskanje kabelskih čevljev, škatlo z elektroorodjem, profesionalen baterijski izvijač …).

Škode je za nekaj tisoč evrov. Policisti PP Nova Gorica bodo podali kazensko ovadbo.