Iz kleti je prihajal dim

RAČE - FRAM – V četrtek ob 4.53 se je v naselju Rače, občina Rače - Fram, močno kadilo iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta.

Posredovali so gasilci PGD Rače, Fram, Podova in Gorica, ki so na kraju ugotovili, da se je dimilo zaradi napake na peči centralnega ogrevanja. Pregledali in prezračili so prostore, je poročala uprava za zaščito in reševanje.