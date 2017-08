Iz izolske trgovine so ukradli trezor!

IZOLA – V ponedeljek ob 00.53 se je sprožil alarm v trgovini. Za zdaj še neznani pridaniči so ukradli trezor z večjo vsoto denarja. V vasi pri Pivki je zlikovec vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je sef, v katerem so bili dokumenti, različni ključi in gotovina. V zadnjem tednu so neznanci na Brezovici v Novem mestu iz parkiranih avtobusov ukradli 16 akumulatorjev in porezali električne vodnike. Lastniku so naredili za 3000 evrov škode.

Lopov je vlomil v garažo na Litijski cesti v Ljubljani ter ukradel kolesi in motorno žago. Lastnika je oškodoval za 1500 evrov. Skozi atrijska drsna vrata je pridanič vlomil v stanovanje na Lavrici ter ukradel računalnik. Naredil je za 1500 evrov škode. Ponoči je barabin vlomil v stanovanjsko hišo v Zgornji Besnici. Ukradel je ročno orodje, kosilnico in škropilnico, skupaj vredne 1500 evrov. V klet v Ulici bratov Učakar v Ljubljani je vlomil nepridiprav ter ukradel 4 platišča z zimskimi pnevmatikami. Policisti iz Slovenskih Konjic so opravili ogled dveh vlomov v tovorna vozila na počivališču Tepanje. V obeh primerih so barabini prerezali ponjave na prikolicah. Iz prvega niso ukradli nič, iz drugega pa za 400 evrov alkoholnih pijač. Faloti so izkoristili krajšo odsotnost lastnikov in vlomili v stanovanjsko hišo v Šentjanžu.

Ukradli so nakit in lastnikom naredili za več stotakov škode. Na koprskem igrišču je zmikavt domačinu iz torbe ukradel 130 evrov in vozniško dovoljenje. Zlikovec je vlomil v starejšo zapuščeno hišo v Celju ter ukradel vlažilnik zraka in več steklenic žganih pijač.