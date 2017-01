Iz gorečega objekta rešili tudi dva psa

DRAVOGRAD – V nedeljo popoldne je na Spodnjem Viču v občini Dravograd zagorel večji leseni objekt, namenjen dejavnosti motorističnega kluba.

Požar, ki je nastal pri dimniku in se razširil na večji del stavbe, so pogasili gasilci PGD Dravograd, Črneče in Šentjanž, iz objekta pa so rešili tudi dva psa.

Ogenj je uničil precejšen del objekta, škoda pa še ni znana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.