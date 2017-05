Iz gorečega hleva reševali krave, teličke in prašiče

OBREŽ – V soboto ob 2.51 je zagorelo v gospodarskem poslopju na kmetiji v Obrežu. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, se je požar razširil na bližnji hlev in silos za krmo. Gasilci PGD Obrež in Središče ob Dravi so požar omejili in pogasili, iz hleva evakuirali tri krave, enajst teličkov in šest prašičev ter iz gospodarskega poslopja odnesli tleče predmete.

Ogenj je uničil ostrešje hleva velikosti 5 x 6 metrov, ostrešje gospodarskega objekta velikosti 20 x 8 metrov in koruzo v silosu. Vzrok požara in višino gmotne škode policija še preiskuje. S PU Maribor so še sporočili, da je škode za približno dvajset tisoč evrov.