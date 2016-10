Iz goreče hiše so gasilci rešili psa

ŠTANJEL – V soboto ob 3.43 je v Štanjelu, občina Komen, iz neznanega vzroka zagorela skladovnica drv ob stanovanjski hiši, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Požar, ki se je razširil na nadstrešek hiše in dnevno sobo, so pogasili gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana. Gasilci so iz goreče hiše reševali psa.

V požaru so zgoreli dnevna soba z opremo, zunanji del nadstreška in trije metri drv. Nastala je večja materialna škoda, poškodovanih ni bilo.