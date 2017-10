Iz Drave potegnili truplo

DRAVOGRAD – Da je včeraj je potekala iskalna akcija, v kateri so iskali pogrešano osebo, a je niso našli, smo že poročali. Danes so iskanje nadaljevali.

Gasilci PGD Vuhred so s čolnom pregledali brežino reke Drave gorvodno od Gortine do Dravograda, vendar pogrešane osebe niso našli. Opazili so jo delavci elektrarne v vodi pod HE Dravograd.

Gasilci so truplo s čolnom prepeljali do nabrežja reke, kjer so ga prevzele pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.