Iz Bangladeša v ilegalo, vrnili so ga na Hrvaško

RIBNICA – V noči na soboto so brežiški policisti v naselju Ribnica prijeli domnevnega državljana Bangladeša, ki mu je bil popoldne na mejnem prehodu Obrežje že zavrnjen vstop v Slovenijo. Pridržali so ga do sobote popoldne, ko so ga po zaključenem postopku izročili hrvaškim policistom, poročajo novomeški policisti.