Iz avtomata odnesli denar

LJUBLJANA – Neznani storilci so v ponedeljek preko balkonskih vrat vlomili v stanovanje na območju Most. Odtujili so nekaj nakita, lastnika pa oškodovali za več sto evrov.

V Šiški so neznanci vlomili v več kleti, odtujeni sta bili dve kolesi.

V Mengšu so neznanci vlomili v prostore društva, nato pa še v avtomata za prigrizke in pijačo, iz katerega so odtujili nekaj gotovine.

Na območju Viča so neznani storilci vlomili v poslovni prostor, odtujili pa nekaj gotovine in več kozmetičnih aparatur, lastnika pa oškodovali za več tisoč evrov, poroča PU Ljubljana.