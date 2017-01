Iz avta ukradel prenosnik

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 14.15 so bili policisti obveščeni o vlomu v vozilo na območju centra, in sicer je neznanec razbil steklo na vratih dacie in odtujil prenosni računalnik s pripadajočo opremo.

Z dejanjem je lastnika oškodoval za približno 1000 evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.