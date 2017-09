Iz avta so mu ukradli tablico

ŠKOFJA LOKA – Škofjeloški policisti so v torek obravnavali prijavo tatvine računalniške tablice iz osebnega avtomobila.

Tatvino je že v ponedeljek med 13.30 in 13.45 pred poslovnim objektom na Partizanski cesti v Škofji Loki izvršil neznani storilec, ki je izkoristil nepazljivost lastnika in je skozi spuščeno okno na vratih vozila segel do sedeža ter odtujil predmet.

Lastnik je bil s tem oškodovan za nekaj sto evrov, poroča PU Kranj.

Ob tem dodajajo, da gre za precej pogosto okoliščino, ki storilcem kaznivih dejanj omogoča, da hitro, brez posebnega truda in izpostavljanja ali povzročanja škode dosežejo vredne predmete ter stvari v vozilih in si jih prilastijo. Lastnike vozil zato opozarjajo, naj skrbijo za svojo lastnino in je ne izpostavljajo tatovom. Nikoli naj je tudi ne puščajo na vidnih mestih v vozilu, ki tudi sicer ni dober prostor za shranjevanje vrednih stvari.