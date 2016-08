Iz avta so ga izrezali gasilci

ZGORNJA LOŽNICA – V četrtek ob 10.25 je 54-letni voznik osebnega avtomobila na regionalni cesti v Zgornji Ložnici zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 68-letni moški. Tega je odbilo v osebni avtomobil, ki ga je vozil 51-letnik, poročajo mariborski policisti.

V prometni nesreči se je povzročitelj hudo poškodoval in je bil zatem, ko so ga iz vozila izrezali gasilci, z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor. Njegova sopotnica in 68-letni voznik sta se v nesreči lažje poškodovala, 51-letni voznik pa je ostal nepoškodovan.