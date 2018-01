Ivana Strajinovića (64) videli še v soboto zvečer, nato je izginil

LJUBLJANA – Svojci so danes obvestili PP Ljubljana Moste, da pogrešajo 64-letnega Ivana Strajinovića z Brodarjevega trga v Ljubljani. Nazadnje so ga videli še včeraj zvečer, nato pa je odšel od doma neznano kam.

Ivan je visok 165 cm, močnejše postave (80 do 90 kg), krajših osivelih las, izrazito plešast in oblečen v črno-sivo bundo ter spodnji del modre trenirke, na glavi ima temno modro kapo s ščitnikom in napisom Ballantine's, obut pa je v temne športne copate.

Policisti prosijo vse, ki bi imeli informacije o pogrešancu, da to sporočijo na intervencijsko številko 113 ali pokličejo na anonimni telefon 080 1200 ali to sporočijo na PP Ljubljana Moste na številko 01 586 7600.