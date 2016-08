Ivan stopil na balkon  in omahnil v globino

KRŠKO – V ponedeljek popoldne se je nad našo državo razbesnela nevihta. Treskalo je, ponekod je padala toča. Posavju je nekako prizaneslo, čeprav je bilo grmenje slišati iz različnih koncev. Domačini so se s strahom ozirali proti nebu in ugibali, za kakšno presenečenje še lahko poskrbi narava. Morda je prav opazovanje črnega neba 68-letnika na Libni, naselju nedaleč od Krškega, gnalo na balkon, ki pa je bil zanj usoden.



»Nekaj pred polnočjo so nas iz regijskega centra za obveščanje obvestili, da je na Libni pri Krškem moški padel iz objekta in da so tja napotili reševalce. Po prvih ugotovitvah je 68-letni moški omahnil z balkona brez ograje v prvem nadstropju hiše. Padca z višine približno štirih metrov ni preživel. Našli so ga domači in o tem obvestili 112. Po prvih zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kaže, da gre za nesrečo,« je včeraj sporočil Robert Perc s Policijske uprave Novo mesto. Na kraj nesreče so takoj prihiteli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Krško, prišla je tudi zdravnica in le potrdila, da je moški umrl. Odrejena je bila sanitarna obdukcija.



Pokojni Ivan Rabič je bil nemški državljan, ki je že kakšna štiri desetletja živel v Nemčiji, prav tako si je tam življenje uredila njegova sestra Sonja, ki se je poročila z Nemcem. Slednja sta si na Libni, kjer je bila nekoč doma Sonja, pred nekaj leti postavila lično zidanico. Tik pod njo je namreč živel že pokojni Sonjin oče, ki je pred nekaj leti umrl v visoki starosti, blizu 90 let. Z veliko skrbnostjo urejata zidanico, jo opremljata, delata tudi v vinogradu pod vikendom, iz Nemčije pa sta na dopust v Slovenijo prišla pred kakšnima dvema tednoma in nameravala ostati še nekaj časa, potem pa bi se znova vrnila v Nemčijo. Na obisk je prišel Sonjin brat Ivan, ki pa novogradnje očitno ni najbolje poznal. Za nesrečo je, kot kaže, kriv nedokončan balkon. Moški je namreč odprl balkonska vrata, kjer balkona še ni bilo, in je pravzaprav stopil v prazno, v smrt.



So pa na Libni, le lučaj od zidanice, iz katere je v ponedeljek omahnil 68-letnik, pred nekaj meseci izgubili še enega sovaščana, ki je živel 100 ali 200 metrov od zidanice, kjer se je zgodila nesreča, Jožeta Moškona. Moškonu je v začetku januarja letos pogorel dom. Najprej je zagorelo v kuhinji, požar pa se je nato razširil na vse stanovanje in tudi ostrešje. Najprej je skočil do sosede Jelke, ki mu je prva priskočila na pomoč pri gašenju njegovega doma, a ker zubljem ni bila več kos, je poklicala gasilce. Takrat sta v bolnišnici pristala oba; soseda Jelka se je nadihala strupenih plinov, prav tako 63-letni Jože, ki je po požaru ostal brez vsega. A imel je raka in pred nekaj meseci je umrl. Tako je zdaj njegova hiša prazna in zapuščena.