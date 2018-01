Italijanska voznica bežala po Sloveniji in še Italiji

NOVA GORICA – Policisti so v sredo v zgodnjih večernih urah pri Novi Gorici obravnavali mlajšo italijansko voznico osebnega vozila. Kršila je cestnoprometne predpise in ogrožala varnost udeležencev v cestnem prometu.

Voznica ni ustavila na poziv policije, ki je za njo vozila z vključeno sireno in modro lučjo. Zapeljala je v krožno križišče in vožnjo nadaljevala po glavni cesti proti Rožni Dolini in v naselje Šempeter pri Gorici. Prečkala je mejni prehod in pot nadaljevala v Italiji.

Slovenski policisti so ji sledili čez mejo in o tem obvestili tudi italijanske varnostne organe. Ustavili so jo s prisilnimi sredstvi, pri tem pa je poškodovala tudi dve policijski vozili.

Policisti PU Nova Gorica ji bodo izdali plačilni nalog. Prav tako jo obravnavajo zaradi povzročitve prometne nesreče z materialno škodo, saj je na begu s svojim vozilom trčila v zadnji del drugega avtomobila.

Proti kršiteljici cestnoprometnih predpisov bodo ukrepali tudi italijanski policisti zaradi prekrškov, storjenih na območju Republike Italije.