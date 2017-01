Italijan pijan

DOBILI SO GA

SEŽANA – Nekaj čez polnoč so policisti v Sežani ustavili 45-letnega državljana Italije. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,82 mg/l. Odrejeno mu je bilo pridržanje in napisan obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.