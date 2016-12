Italijan lovil zaščitene ptice

KOBARID – Policija je bila v torek, 6. decembra, obveščena o sumu nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami v enem od naselij v širši okolici Kobarida, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Bovški policisti so ugotovili, da je na širšem območju vasi Robidišče 23-letni Italijan lovil različne vrste ptic (s pomočjo mrež za lovljenje ptic in drugimi oblikami pasti). V enem od tamkajšnjih stanovanjskih objektov je imel v kletkah 36 različnih zaščitenih ptic, ki so vse zaščitene vrste kot ptice pevke. Kasneje je tja prišel tudi starejši moški, ki ga policisti sumijo, da je povezan z nadaljnjo preprodajo ptic v Italijo.

Policisti so o tem obvestili tudi novogoriško okrožno državno tožilstvo in druge pristojne inšpekcijske službe. V skladu z usmeritvijo pristojnega državnega tožilstva so policisti zaščitene ptice najprej zasegli, zanje pa so nato poskrbeli pristojni v zatočišču za živali prostih živečih vrst. Po pregledu pristojnih služb je bilo ugotovljeno, da so ptice sposobne za izpust v naravno okolje, zato so bile te prepeljane nazaj na območje, od koder so bile odvzete iz narave, in danes zjutraj spuščene v avtohtono okolje.

Bovški policisti bodo 23-letnega moškega kazensko ovadili na novogoriško okrožno državno tožilstvo, prav tako bo zoper njega podan predlog drugemu lovskemu inšpektorju zaradi storitve prekrška po določilu zakona o divjadi in lovstvu. Policisti nadaljujejo preiskavo zaradi morebitne vpletenosti drugih oseb v nezakonito preprodajo zaščitenih ptic.