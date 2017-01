Isti moški ropal štirikrat?!

NOVO MESTO – Decembra lani in januarja letos so policisti in kriminalisti novomeške policijske uprave na območju Dolenjske in Bele krajine obravnavali štiri rope in tatvino v prodajalnah ter gostinskih lokalih.

Na območju Dolenjskih Toplic je 5. decembra v večernih urah v prodajalno vstopil zamaskirani neznanec, ki je v roki držal predmet, podoben pištoli. Od zaposlene je zahteval, da mu iz blagajne izroči denar, potem pa pobegnil. Prodajalno je oškodoval za nekaj več kot 700 evrov.

Zamaskiranec je 15. decembra lani okoli 17. ure vstopil v prodajalno na Otočcu. S predmetom, podobnim pištoli, je zaposleni zagrozil, od nje zahteval denar in po dejanju pobegnil. Istega dne je že čez slabo uro zamaskiran moški enakega opisa oropal prodajalno v Novem mestu. S predmetom, podobnim pištoli, je zagrozil zaposleni in iz predala blagajne odtujil okoli 1400 evrov.

V Semiču je neznanec 5. januarja vstopil v prodajalno, izkoristil krajšo odsotnost zaposlene in odtujil predal blagajne z okoli 1400 evri.

Črnomaljski policisti so bili 19. januarja obveščeni o ropu gostinskega lokala v Semiču. Neznanec je zaposleni zagrozil s predmetom, podobnim pištoli, in odtujil denarnico. Povzročil je za okoli 200 evrov škode.

Našli so predmete

V vseh primerih so policisti izvajali številne aktivnosti za izsleditev roparja. Na podlagi zbranih obvestil in pridobljenih dokazov so ugotovili, da je kaznivih dejanj osumljen 31-letni moški iz okolice Dolenjskih Toplic. 20. januarja so v Semiču osumljenca izsledili in prijeli ter mu odvzeli prostost. Pridobili so odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo v Semiču, kjer je osumljenec bival neprijavljen, in na naslovu bivanja v okolici Dolenjskih Toplic. Med hišno preiskavo so našli predmete, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, našli in zasegli pa so tudi imitacijo orožja.

Osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta mu je odredil pripor. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo, so sporočili iz PU Novo mesto.