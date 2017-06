Iskre in dim iz električne omarice

ARTIČE – V ponedeljek ob 23.44 se je na Artičah (občina Brežice) iskrilo in kadilo iz električne omarice, nameščene na stanovanjski objekt. Domačini so tlenje v omarici pogasili z gasilnimi aparati.

Gasilci PGD Spodnja Pohanca so zavarovali kraj dogodka, pregledali okolico in nudili razsvetljavo dežurnemu delavcu Elektra Celje, ki je okvaro odpravil. Obveščene so bile pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.