Iskanje Petra preklicano: Na božični večer sem izgubila brata

PODLEHNIK – Na območju občine Videm pri Ptuju je od petka popoldne poteka iskalna akcija, v kateri so iskali 32-letnega Petra C.

Dva dni kasneje je bila iskalna akcija preklicana. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so ob 18.18 v Podlehniku gasilci PGD Podlehnik in Leskovec iz gozda prenesli mrtvo osebo in jo predali pogrebni službi.

Sestra pogrešanega je ob tragediji na facebook zapisala: »Na božični večer sem izgubila brata. Hvala za vso pomoč.«