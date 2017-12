Iskalna akcija se nadaljuje, Bernarde še niso našli

GROSUPLJE – Na zadnji dan leta nadaljujejo iskanje pogrešane Bernarde Podržaj, ki so jo doma nazadnje videli v petek okoli 11. ure.

Pogrešano so do okoli polnoči iskali v bližini Gabrovčca. V iskalni akciji so sodelovali pripadniki Zveze reševalnih psov Slovenije, skupina za iskanje pogrešanih, gasilci PGD Krka, PGD Zadravec na Dolenjskem ter policija. Posredoval je tudi helikopter, ki je do 12.33 pregledal širše območje Gabrovčca, a občanke niso našli.

Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, ima sive lase, rjave oči in okrogel obraz. Oblečena naj bi bila v temne hlače in črno-belo flis majico.

Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, policisti prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Grosuplje ali pokličejo interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200, poroča PU Ljubljana.