Iskali zlatnino in denar

MARIBOR – V četrtek so bili policisti obveščeni o dveh vlomih v stanovanjski hiši. V obeh primerih so neznanci vlomili skozi okno ter iskali predvsem zlatnino in denar, lastnike pa oškodovali za več tisoč evrov.



Policisti ob tem opozarjajo, da so zlasti okna, balkonska vrata ter vrata hiše in garažna vrata šibke točke hiš. Vlomilci se ne bojijo sosedov, spuščenih rolet, sploh pa ne oken s slabo zaščito. Odganjajo jih alarmni sistemi, varnostna vrata, varnostna stekla, ponoči tudi delujoča senzorska luč. Pomaga lahko tudi nalepka, da je objekt varovan.