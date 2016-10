Iskali so jo na obrežju Save, a zaman

SEVNICA – Ob 0.20 so se policiji pri iskanju pogrešane osebe na območju naselja Arto (Impoljca), občina Sevnica, pridružili vodniki psov Zveze reševalnih psov Slovenije iz Brežic, vodniki Kinološke zveze Slovenije za Dolenjsko, Posavje in Belo Krajino ter gasilci PGD Sevnica.

Vodniki psov so preiskali obrežje reke Save od Arta v smeri HE Blanca z okolico. Gasilci PGD Sevnica so omenjeni odsek reke Save in prelivna polja pri HE Blanca pregledali s čolnom. Okoli 4. ure je bila iskalna akcija prekinjena, iskanje pa bodo nadaljevali okoli 8. ure, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Pogrešane osebe še niso našli.