Iskali in našli nakit, zlato, denar ...

KOPER – Koprska policija poroča o več vlomih, ki so se zgodili v soboto.

V Jagodju je nekdo vlomil v večstanovanjsko hišo. Pregledal je vse prostore, zatem pa odnesel poslovno bančno kartico, več kosov nakita iz rumene in bele kovine (1200 evrov), moško zapestno uro Diesel (50 evrov) in še kaj. Policija obvestila o tem še zbira.

V Kopru na Markovcu je nekdo vlomil v stanovanje in lastnikom ukradel več kosov zlata, v Plavjah pa je neznanec med 21. in 28. januarjem vlomil v hišo in iz nje ukradel denar ter zlatnino v skupni vrednosti 5000 evrov.