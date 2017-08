Išče se tat: ste ga videli?

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 15.15 so PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini na Celovški cesti. Neznan mlajši moški se je s kolesom pripeljal do trafike in prodajalcu dejal, da želi cigarete in varnostno kartico za 50 evrov. Ko mu je prodajalec artikle izročil, jih je neznanec pograbil in se s kolesom odpeljal proti Šišenski cesti.



Opis storilca: mlajši moški z velikimi, debelejšimi ustnicami, oblečen v kratke hlače.