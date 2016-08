»Ingrid, pozdravi Ines, strli sta mi srce«

LJUBLJANA – »Ingrid, sestra moja ne morem dojeti, da te ne bom več videla, te objela, da se ne bova več smejali skupaj ... Ne vem, kako sta me lahko pustili samo. Ostala sem prav sama ... Kako naj odgovorim zdaj ljudem, ko me vprašajo, ali imam sestro ali brata? Kako mi bo, ko bom sama nosila dve svečki v rokah in sedela pri grobu z vajinimi imeni ... Kako, naj se soočim z vsem tem sama?« je po tragični smrti Ingrid Mikulčić zapisala njena sestra v žalosti, saj si še niso opomogli, pa je sledila že nova nesreča. Njena mlajša sestra je namreč umrla v nesreči v okolici Gorice pred dobrima dvema letoma, ko je takrat 16-letnica s prijateljico odšla na kebab, ob vrnitvi domov pa sta obe umrli v nesreči. Ines je bila sovoznica.

Zapisi žalosti in jeze

»Jezna sem na to življenje ... A se spomniš, ko sva se pogovarjali, da si greva tetovirat metulja z letnico? Zdaj bom morala tetovirati dve ... Saj ne morem dojeti ... Ingrid, pozdravi Ines. Saj vem, da se že stiskata. Povej ji, da jo pogrešam. Povej ji, da je nikoli nisem pozabila. Pridita me kaj obiskat. Rabim vaju. Bodita tu, prosim vaju ... Rada vaju imam. Ful močno ... Tako te pogrešam. Srce sta mi strli.«

Pod objavo so se nato zvrstili žalni zapisi njenih spletnih prijateljev in znancev. »Res, da vas ne poznam osebno, poznam pa vašo mamo in samo vi veste, kako vam je. Lahko vam rečem le sožalje. Bodite močni in se borite. Življenje je na žalost polno ovir,« pravi Miroslav.

»Moje sožalje, res žalostna usoda, ampak bodi močna zanjo in za vse ostale, ki so žal prehitro odšli. Ne dvomim pa, da so z duhom tu ob tebi vedno in povsod,« jo bodri Igor.

Renata dodaja: »Sožalje tudi z moje strani. Ne morem dojeti, da je vse to res.«

Preberite še: FOTO: Pred dvema letoma je umrla Ines (16), zdaj še njena sestra Ingrid

Odtrgalo motor

Spomnimo, v soboto se je na cesti Plave–Solkan nekaj po 2. uri pri naselju Plave zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta življenje izgubila dva voznika osebnih avtomobilov, tri osebe pa so bile lažje poškodovane.

Ines (30), doma iz okolice Nove Gorice, je pripeljala iz smeri Solkana proti Plavam kot tretja v koloni vozil. Pri Dolgi Njivi je začela prehitevati osebni avtomobil, ko je iz nasprotne smeri pripeljal 24-letni Žiga Lapanja, voznik osebnega avtomobila, doma s Tolminskega. Prišlo je do čelnega trčenja, ki je bilo tako silovito, da je iz vozila voznice odtrgalo motor, ta pa je zadel prehitevano vozilo. Zaradi hudih poškodb sta oba na kraju nesreče umrla.