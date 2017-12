Incident na Cesti maršala Tita

JESENICE – Jeseniški policisti so v četrtek obravnavali dva vloma v vozili. Vlomljeno je bilo na Cesti maršala Tita in na Bokalovi ulici, v obeh primerih pa je storilec razbil stekla in iz vozil odtujil orodje.

V Vrbi pri Žirovnici pa je neznanec v času od 20. 12. od 20. ure do 21. 12. do 18.20 iz ograjenega prostora podjetja odtujil starejše vozilo Mercedes Benz Unimog 427/10 oranžne barve, s kesonom in nameščenimi registrskimi tablicami KR 52-83T.