Incident na Brniku: to se je dogajalo med sprejemom košarkarjev

BRNIK – Ob sprejemu slovenskih košarkarjev na Brniku ni šlo brez incidentov.

Kranjska policijska uprava poroča, da so pridržali alkoholiziranega moškega, ki so ga zalotili pri kršitvah, obstajala pa je tudi nevarnost, da bo kršenje javnega reda in miru nadaljeval, saj ni upošteval opozoril policistov. Upošteval jih ni niti, ko so ga pridržali.

Policisti so zato uporabili prisilna sredstva in ga prepeljali na policijsko postajo ter ga izpustili po streznitvi. Zaradi prekrškov ga obravnavajo v prekrškovnem postopku.

Ob tem so sporočili še, da drugih kršitev navijačev ob sprejemu športnikov niso obravnavali.