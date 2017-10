Imela sta srečo: avto se je ustavil še pred Savo

LITIJA – V ponedeljek ob 20.32 je na cesti Litija–Zagorje, občina Litija, voznik z osebnim vozilom trčil v varnostno ograjo in zapeljal po brežini ter obstal ob reki Savi.

Gasilci PGE Trbovlje in PGD Litija so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in preventivno pregledali vozilo zaradi iztekanja motornih tekočin.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Zagorja in Trbovelj so na kraju dogodka oskrbeli v nesreči poškodovani osebi in ju prepeljali v trboveljsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.