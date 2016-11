Imel je sumljive posušene delce rastline

DORNBERK – V Dornberku so policisti v sredo zvečer 22-letnemu občanu v postopku zasegli ročno zvito cigareto in PVC-škatlico z zelenimi posušenimi delci rastline, za katero so posumili, da je prepovedana droga.

Če bo analiza njihove sume potrdila, sledi hitri postopek zoper moškega.