Imel je previsokega

HRUŠICA – Uslužbenci Darsa so v četrtek ponoči obvestili policiste, da je voznik tovornega vozila z naloženo hlodovino na Hrušici prevozil kontrolo višine in se na mestu kljub temu, da je bil previsok, ni ustavil. Voznik je bil ustavljen pred predorom Karavanke, policisti pa so pri kontroli voznika in vozila ugotovili kršitve: vozilo je bilo preobremenjeno s tovorom, voznik pa je bil v prekršku še zaradi nezadostnega počitka in uporabe dveh voznikovih kartic, kar se nedovoljeno uporablja za prikrivanje dejanskega časa vožnje.

Voznik in vozilo sta bila izločena iz prometa, so sporočili iz PU Kranj.