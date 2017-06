Imel je 0,93 mg/l, dovoljenja pa ne

KRANJ – Gorenjski operativnokomunikacijski center je od petka do nedelje prejel 23 obvestil o prometnih nesrečah, 19 prijav o kršitvah predpisov o javnem redu na javnem kraju in šest v zasebnem prostoru, s področja kriminalitete pa o sumih kaznivih dejanj tatvina, vlom in poškodovanje tuje stvari.

Zaradi hujših prekrškov v prometu so policisti zasegli tri osebne avtomobile. V enem primeru vozniku z 0,93 mg alkohola v litru izdihanega zraka in brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Dvema osebama so na javnem kraju zasegli manjšo količino snovi, ki je zelo verjetno konoplja.