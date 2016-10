Ilegalno skušali prestopiti mejo, policija prijela tri

JESENICE – Brežiški policisti so v noči na soboto med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Jesenicah izsledili in prijeli dva državljana Afganistana in državljana Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili iz PU Novo mesto.

Po zaključenem postopku so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.