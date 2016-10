Ilegalci, skriti med hlodovino, oglobljeni, vrnili so jih Hrvatom

ILIRSKA BISTRICA – V nedeljo dopoldne je v Ilirsko Bistrico prišel vlak iz Hrvaške, na katerem so policisti odkrili devet ilegalnih prebežnikov, ki so bili najdeni skriti med hlodovino vlakovne kompozicije.

Tujcem (državljanom Alžirije, Eritreje, Libije in Maroka) je bila zaradi kršitve (čl. 45-9, zveza 27/1 ZNDM-2) izrečena globa, ki pa je niso plačali, in zavrnjen vstop v državo. Zavrnitev tujcev je bila opravljena na MP Jelšane 16. 10. 2016 ob 19.45, so sporočili iz PU Koper.